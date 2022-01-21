МИД: Москва намерена надёжно обеспечить свои интересы
Серьезные политические решения последуют в случае, если ответ американской администрации президента Джо Байдена по гарантиям безопасности разочарует Москву. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на российские предложения нет», - уточнил дипломат.
По его словам, в России не хотят конфликта, поэтому ни на кого не нападают, никому не угрожают.
«Мы хотим надежно обеспечить наши интересы» - подчеркнул Рябков.
17 декабря 2021 года российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договора с Соединёнными штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Уже прошли российско-американские консультации по этим вопросам 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог.
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