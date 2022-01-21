МИД: Москва намерена надёжно обеспечить свои интересы

Серьезные политические решения последуют в случае, если ответ американской администрации президента Джо Байдена по гарантиям безопасности разочарует Москву. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на российские предложения нет», - уточнил дипломат.

По его словам, в России не хотят конфликта, поэтому ни на кого не нападают, никому не угрожают.

«Мы хотим надежно обеспечить наши интересы» - подчеркнул Рябков.