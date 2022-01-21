«На следующей неделе». Лавров рассказал, когда США ответят на предложения РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве была промежуточной, сообщает РИА Новости.
По его словам, прошедшие переговоры помогут американской стороне подготовить ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
«Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе... представить нам письменную реакцию», - сказал российский министр.
Глава МИД РФ добавил, что его американский коллега «удовлетворен обменом мнениями с Россией».
Ранее Лавров заявил, что ждёт письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
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