Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ

Россия готова вернуться к обсуждению с Соединенными Штатами возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Вашингтону следует одуматься и перестать «играть с огнем». По словам Рябкова, США должны начать воспринимать реальность такой, какая она есть.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

Решение о приостановке участия России в ДСНВ озвучил президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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