Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ

Он отметил, что Вашингтону следует одуматься и перестать «играть с огнем». По словам Рябкова, США должны начать воспринимать реальность такой, какая она есть.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

Решение о приостановке участия России в ДСНВ озвучил президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию.

