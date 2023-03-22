Рябков: США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по ДСНВ
Россия готова вернуться к обсуждению с Соединенными Штатами возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтону следует одуматься и перестать «играть с огнем». По словам Рябкова, США должны начать воспринимать реальность такой, какая она есть.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.
Решение о приостановке участия России в ДСНВ озвучил президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru