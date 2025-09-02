Чукотка признана самым безопасным регионом

Регион показал минимальный уровень преступности в стране. В прошлом году в округе было зарегистрировано 865 преступлений — наименьший показатель по РФ. За ним следуют Ненецкий автономный округ (877), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499), Чечня (2583).

Данные регионы остаются наиболее безопасными по уровню преступности. Всего в стране за год произошло более 1,9 млн преступлений. Среди лидеров по их числу — Центральный федеральный округ (418 тыс. правонарушений).

Ранее стало известно, что в России стало меньше уличных преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

