Чукотка признана самым безопасным регионом
Чукотский автономный округ возглавил список самых безопасных регионов России по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Регион показал минимальный уровень преступности в стране. В прошлом году в округе было зарегистрировано 865 преступлений — наименьший показатель по РФ. За ним следуют Ненецкий автономный округ (877), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499), Чечня (2583).
Данные регионы остаются наиболее безопасными по уровню преступности. Всего в стране за год произошло более 1,9 млн преступлений. Среди лидеров по их числу — Центральный федеральный округ (418 тыс. правонарушений).
Ранее стало известно, что в России стало меньше уличных преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
