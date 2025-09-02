Nestle уволила гендиректора из-за романа с подчиненным

Компания Nestle сменила генерального директора после внутреннего расследования, которое показало нарушение корпоративного кодекса Лораном Фрейше, сообщают «Известия».

Он вступил в тайные романтические отношения с подчиненным. Новым CEO стал Филипп Навратил, проработавший в компании более 20 лет. Он зарекомендовал себя как стратег и лидер в сегменте кофе и напитков. Навратил указал, что намерен продолжить стратегический курс Nestle.

В компании указали, что стратегический вектор останется прежним, а усилия будут направлены на повышение эффективности и развитие брендов.

Ранее компанию Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

