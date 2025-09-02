«Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей

Сбербанк за январь — август текущего года предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

«Это значит, что у 2025 года есть шанс стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством», — указал банкир.

Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

