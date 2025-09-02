«Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
2 сентября 202506:34
Сбербанк за январь — август текущего года предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.
«Это значит, что у 2025 года есть шанс стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством», — указал банкир.
Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
