Ространснадзор нашел в работе авиакомпании «Ангара» массовые нарушения

Это может привести к прекращению полетов авиаперевозчика. Так, более половины самолетов эксплуатируется с отступлениями от обязательных требований по поддержанию летной годности. Полеты выполняются без техобслуживания, а в подготовке экипажей найдены серьезные недочеты. При этом перевозчик продолжает выполнять рейсы. Окончательное решение о его деятельности пока не принято.

По предварительным данным, которые установлены в ходе расследования крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в Амурской области, пилоты перепутали высоту, на которой летел самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».