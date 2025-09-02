Ространснадзор нашел в работе авиакомпании «Ангара» массовые нарушения
Ространснадзор после падения Ан-24 24 июля в районе аэродрома Тынды провел проверки авиакомпании «Ангара», найдя массовые нарушения, сообщают «Известия».
Это может привести к прекращению полетов авиаперевозчика. Так, более половины самолетов эксплуатируется с отступлениями от обязательных требований по поддержанию летной годности. Полеты выполняются без техобслуживания, а в подготовке экипажей найдены серьезные недочеты. При этом перевозчик продолжает выполнять рейсы. Окончательное решение о его деятельности пока не принято.
По предварительным данным, которые установлены в ходе расследования крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в Амурской области, пилоты перепутали высоту, на которой летел самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
