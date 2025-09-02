По его словам, вопрос о вхождении этих регионов в состав РФ должны решать местные жители, а на карте обозначена зона безопасности. Она зависит от применяемых Вооруженными силами Украины систем артиллерийского, реактивного и залпового огня. Парламентарий отметил, что необходимо обезопасить от их ударов все российские регионы, в том числе новые.

Ранее на брифинге начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины, лишенной выхода к морю — без Одесской и Николаевской областей в нынешних административных границах.

С начала марта российские военные освободили свыше 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

