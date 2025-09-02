СМИ: Попытки США отдалить РФ, Индию и КНР не принесли результатов
Попытки американского лидера Дональда Трампа отдалить Россию, Индию и Китай друг от друга не принесли результата, а укрепили партнерство между странами, сообщает Axios.
Портал опубликовал снимок, на котором главы государств вместе держались за руки. Отмечается, что глава правительства Индии Нарендра Моди совершает визит в Китай впервые за семь лет. К более тесному сотрудничеству с партнерами из Евразии его могли сподвигнуть тарифы и угрозы со стороны президента США.
Главы России, Китая и Индии отправили мощный сигнал США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
