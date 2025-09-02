При атаке на Ростов-на-Дону загорелись два жилых дома
2 сентября 202503:02
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух жилых домов, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, в городе работают силы ПВО. Поврежденные дома находятся на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее на Кубани из-за БПЛА повреждены два дома и загорелась подстанция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке на Ростов-на-Дону загорелись два жилых дома
- Поисками «Титаника» США хотели скрыть тайную миссию от СССР
- СМИ: Главы России, Китая и Индии отправили мощный сигнал США
- «Потери 40 миллиардов»: Можно ли вернуть деньги за iPhone без RuStore
- Bloomberg: Европа захотела перекрыть все поставки газа из Россию в ЕС
- Минздрав Башкирии предупредил об опасности мышиной лихорадки
- «Вспышечка на Солнце»: Ученый развеял страшилки о ночной магнитной буре в России
- Токаев назвал происходящее на Каспии экологической катастрофой
- Сервисные центры раскрыли самые частые поломки автомобилей осенью
- Обучение нейросетям призвали внедрить в вузы и школы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru