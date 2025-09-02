При атаке на Ростов-на-Дону загорелись два жилых дома

По его словам, в городе работают силы ПВО. Поврежденные дома находятся на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее на Кубани из-за БПЛА повреждены два дома и загорелась подстанция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

