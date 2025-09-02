Стало известно о начале магнитных бурь планетарного масштаба на Земле
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, сообщают «Известия» со ссылкой на российских ученых.
В ближайшие часы геомагнитный индекс будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3.
Зона полярных сияний будет сформирована в Канаде и Скандинавских странах. Возможно оно будет наблюдаться и в северо-западных регионах России.
Жителям Земли не стоит паниковать из-за магнитной бури, заявил в интервью НСН заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
