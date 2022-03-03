Рябков: Спецоперация России на Украине будет доведена до конца

«Демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик и многое другое. Все это должно быть обеспечено», - отметил дипломат.

Рябков также отметил, что Россия видит перспективы для диалога с Украиной.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

