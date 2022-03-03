Рябков: Спецоперация России на Украине будет доведена до конца

Специальная операция, которую Россия проводит на Украине, будет доведена до конца. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

«Демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик и многое другое. Все это должно быть обеспечено», - отметил дипломат.

Рябков также отметил, что Россия видит перспективы для диалога с Украиной.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаМИД РФРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры