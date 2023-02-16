В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО

Каналы связи между Россией и НАТО по военной линии используются по мере необходимости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Страны НАТО решили создать общую сеть спутниковой разведки

«Они используются по мере необходимости», — цитирует дипломата РИА Новости.

Грушко уточнил, что определенного графика применения таких каналов нет.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия ответит НАТО на вступление Финляндии и Швеции в блок, создав карельский корпус армии.

Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказал мнение, что НАТО распространяет «русофобские страшилки» у российских границ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НАТОРоссияМИД РФ
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