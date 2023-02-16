В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
Каналы связи между Россией и НАТО по военной линии используются по мере необходимости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Они используются по мере необходимости», — цитирует дипломата РИА Новости.
Грушко уточнил, что определенного графика применения таких каналов нет.
Ранее замглавы МИД заявил, что Россия ответит НАТО на вступление Финляндии и Швеции в блок, создав карельский корпус армии.
Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказал мнение, что НАТО распространяет «русофобские страшилки» у российских границ.
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