Рябков: Россия продолжит сообщать США о пусках ракет

По словам дипломата, Россия будет предоставлять информацию «на добровольной основе». Кроме того, как отметил Рябков, Россия будет придерживаться центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения, установленных в договоре 1988 года.

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора.

Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, передает НСН.

