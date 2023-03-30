Рябков: Россия продолжит сообщать США о пусках ракет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Россия будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок по соглашению между СССР и США от 1988 года. Поступление информации продолжится, несмотря на объявленную президентом Путиным приостановку Москвой своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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По словам дипломата, Россия будет предоставлять информацию «на добровольной основе». Кроме того, как отметил Рябков, Россия будет придерживаться центральных количественных ограничений на стратегические наступательные вооружения, установленных в договоре 1988 года.

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора.

Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РакетыЯдерное ОружиеСергей Рябков

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