Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ
Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Об этом сообщает РИА Новости.
Чиновник назвал договор выгодным не только США и их союзникам, но и России. Вашингтон работает над сохранением ДСНВ, сказал Патель на брифинге.
О выходе России из договора объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.
Администрация президента США Джо Байдена ранее уведомила Кремль о прекращении обмена данными о стратегических ядерных силах. По данным газеты The Wall Street Journal, таким образом Вашингтон хочет побудить Москву вернуться к исполнению ДСНВ, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru