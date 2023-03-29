Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ

Чиновник назвал договор выгодным не только США и их союзникам, но и России. Вашингтон работает над сохранением ДСНВ, сказал Патель на брифинге.

О выходе России из договора объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

Администрация президента США Джо Байдена ранее уведомила Кремль о прекращении обмена данными о стратегических ядерных силах. По данным газеты The Wall Street Journal, таким образом Вашингтон хочет побудить Москву вернуться к исполнению ДСНВ, передает НСН.

