Пентагон: США в ответ на отказ РФ не будут обмениваться данными в рамках ДСНВ

Вашингтон запросил 27 марта у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако получил отказ. Об этом заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. По его словам, США соответственно также не будут делиться сведениями. Об этом Пламб сообщил на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Сената по вооруженным силам, передает РИА Новости.

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Пламб отметил, что «Россия продолжает делать упор на ядерное оружие в своей стратегии» и США ожидают нарастания этой тенденции. По его мнению, недавнюю приостановку участия РФ в новом ДСНВ можно расценивать как «пример безответственного поведения».

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора. В Госдепе назвали приостановку юридически недействительной, так как Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. В ведомстве отметили, что США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения, передает НСН.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДоговорПентагон

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