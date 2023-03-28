Пентагон: США в ответ на отказ РФ не будут обмениваться данными в рамках ДСНВ

Пламб отметил, что «Россия продолжает делать упор на ядерное оружие в своей стратегии» и США ожидают нарастания этой тенденции. По его мнению, недавнюю приостановку участия РФ в новом ДСНВ можно расценивать как «пример безответственного поведения».

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора. В Госдепе назвали приостановку юридически недействительной, так как Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. В ведомстве отметили, что США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения, передает НСН.

