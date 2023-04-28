Рябков: Россия никогда не пойдет на односторонние уступки Вашингтону

Российские власти никогда не пойдут на односторонние уступки в отношении Вашингтона, сообщил aif.ru заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По его словам, серьезный разговор возможен на основе баланса интересов. Отмечается, что пойти на уступки США означало бы дать «мощнейший повод для того, чтобы резко нарастить нажим».

Дипломат также рассказал о диалоге с посольством США в Москве, указав, что «перепалка, обмен уколами, взаимными претензиями - это теперь норма жизни».

Ранее Рябков пригрозил ответом на любые агрессивные действия США, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков

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