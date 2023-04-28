Рябков: Россия никогда не пойдет на односторонние уступки Вашингтону

По его словам, серьезный разговор возможен на основе баланса интересов. Отмечается, что пойти на уступки США означало бы дать «мощнейший повод для того, чтобы резко нарастить нажим».

Дипломат также рассказал о диалоге с посольством США в Москве, указав, что «перепалка, обмен уколами, взаимными претензиями - это теперь норма жизни».

Ранее Рябков пригрозил ответом на любые агрессивные действия США, сообщает «Радиоточка НСН».

