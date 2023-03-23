Рябков пригрозил ответом на любые агрессивные действия США

Так он прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты при подлете к американским лайнерам.

По словам российского дипломата, высказываниям Грэма и другим подобным заявлениям следует относиться предельно серьезно. Рябков указал, что Вашингтон получит ответ на любые агрессивные действия. Замминистра считает, что гибридная война, которую США и другие страны ведут против Москвы, приобретает новую форму.

Также Рябков сообщил, что США «нарываются» на контрмеры России, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем.

