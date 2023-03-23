Рябков пригрозил ответом на любые агрессивные действия США
Соединенные Штаты стремятся нанести России максимальный ущерб во всех сферах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Так он прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты при подлете к американским лайнерам.
По словам российского дипломата, высказываниям Грэма и другим подобным заявлениям следует относиться предельно серьезно. Рябков указал, что Вашингтон получит ответ на любые агрессивные действия. Замминистра считает, что гибридная война, которую США и другие страны ведут против Москвы, приобретает новую форму.
Также Рябков сообщил, что США «нарываются» на контрмеры России, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем.
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