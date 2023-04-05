«Договор обречен?»: Замглавы МИД Рябков о перспективах ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. Между тем, Вашингтон хочет добиться от Москвы возвращения к исполнению договора.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал на пресс-конференции в НСН, что на фоне приостановки ДСНВ Россия может увеличить объемы производства новых систем оружия, которых нет у США.

