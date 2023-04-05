«Договор обречен?»: Замглавы МИД Рябков о перспективах ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал небольшими шансы на восстановление российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен», - сказал Рябков РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в ДСНВ. Между тем, Вашингтон хочет добиться от Москвы возвращения к исполнению договора.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал на пресс-конференции в НСН, что на фоне приостановки ДСНВ Россия может увеличить объемы производства новых систем оружия, которых нет у США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru