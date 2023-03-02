Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацизма на Украине
Поощрение украинского неонацизма и аналогичного курса стран Прибалтики в конечном счете приведет к возрождению идеологии расового превоходства, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что на Украине без каких-либо препятствий и порицаний функционируют неонацистские формирования.
В ходе выступления на сессии Совета ООН по правам человека Рябков напомнил, что некоторые прибалтийские страны по сей день чествуют военных преступников, ветеранов подразделений «Ваффен-СС» и коллаборационистов.
«Агрессивное и систематическое уничтожение памятников и монументов в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, является наглядным свидетельством попыток переписать историю, забыть подвиг наших предков, замолчать ужасы и преступления Второй мировой войны», - цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу считаться с Россией.
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