Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацизма на Украине

Он отметил, что на Украине без каких-либо препятствий и порицаний функционируют неонацистские формирования.

В ходе выступления на сессии Совета ООН по правам человека Рябков напомнил, что некоторые прибалтийские страны по сей день чествуют военных преступников, ветеранов подразделений «Ваффен-СС» и коллаборационистов.

«Агрессивное и систематическое уничтожение памятников и монументов в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, является наглядным свидетельством попыток переписать историю, забыть подвиг наших предков, замолчать ужасы и преступления Второй мировой войны», - цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу считаться с Россией.

