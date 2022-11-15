СМИ: Немецкие солдаты получили форму с символами SS

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предложила военным самим разобраться в решении данного вопроса и срезать ярлыки с формы.

«Солдаты должны сами снимать бирки со своей формы, потому что «там использовалась аббревиатура SS как обозначение размера S-Short», — говорится в заявлении министра обороны страны Кристин Ламбрехт.

Всего солдаты получили 313 тыс. комплектов формы, каски и спальные мешки, на которые из бюджета было выделено €2,3 млрд.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.