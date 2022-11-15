СМИ: Немецкие солдаты получили форму с символами SS

Солдаты немецкой армии получили военную форму с символами SS, обозначающими размер. Об этом написала газета Bild.

«Тысячи солдат бундесвера получили военную форму размера SS! Это те же две буквы, которые символизируют самые страшные военные преступления, совершенные нацистами во Второй мировой войне», — отмечается в статье.

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предложила военным самим разобраться в решении данного вопроса и срезать ярлыки с формы.

«Солдаты должны сами снимать бирки со своей формы, потому что «там использовалась аббревиатура SS как обозначение размера S-Short», — говорится в заявлении министра обороны страны Кристин Ламбрехт.

Всего солдаты получили 313 тыс. комплектов формы, каски и спальные мешки, на которые из бюджета было выделено €2,3 млрд.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВоенныеГермания
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