Орбан призвал Европу считаться с Россией
Европе следует учитывать российскую позицию в различных вопросах, подчинение приказу сопровождает каждого русского с рождения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Западный политик говорит, что занимается политикой для того, чтобы граждане его страны могли жить как можно свободнее. Российский политик говорит, что его работа состоит в том, чтобы сплотить свою страну», - рассказал Орбан в интервью изданию Weltwoche.
Европа должна принять эту точку зрения, после чего в регионе возможно мирное сосуществование, добавил он. Орбан счел подобную риторику проявлением силы, добавив, что «военная нация никогда не уважает слабую страну».
Ранее венгерский премьер заявил, что Европе нужно создать альтернативу НАТО, но без участия в альянсе Соединенных Штатов.
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