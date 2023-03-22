Рябков заявил, что полетами беспилотников США «нарываются» на контрмеры
США «нарываются» на контрмеры Росси, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замглавы МИД напомнил, что на минувшей неделе американский дрон потерпел крушение в зоне действия временного режима использования воздушного пространства, который РФ ввела из-за событий на Украине. По словам Рябкова, Вашингтон «демонстративно, цинично, явно» отрицает правомерность введения таких ограничений.
«Американцы ... заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. <...> Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков добавил, что Россия обеспечит свою безопасность всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, пишет RT.
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