Рябков заявил, что полетами беспилотников США «нарываются» на контрмеры

Замглавы МИД напомнил, что на минувшей неделе американский дрон потерпел крушение в зоне действия временного режима использования воздушного пространства, который РФ ввела из-за событий на Украине. По словам Рябкова, Вашингтон «демонстративно, цинично, явно» отрицает правомерность введения таких ограничений.

«Американцы ... заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. <...> Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что Россия обеспечит свою безопасность всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, пишет RT.

