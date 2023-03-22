Рябков заявил, что полетами беспилотников США «нарываются» на контрмеры

США «нарываются» на контрмеры Росси, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Замглавы МИД напомнил, что на минувшей неделе американский дрон потерпел крушение в зоне действия временного режима использования воздушного пространства, который РФ ввела из-за событий на Украине. По словам Рябкова, Вашингтон «демонстративно, цинично, явно» отрицает правомерность введения таких ограничений.

«Американцы ... заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. <...> Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что Россия обеспечит свою безопасность всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БеспилотникиСШАСергей РябковМИД РФ

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