Рябков назвал высказывания США о применении Россией химоружия на Украине инсинуациями

По его словам, Россия постоянно слышит американские инсинуации и дает на них уже достаточно продолжительное время исчерпывающие ответы.

«Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что биолаборатории США на Украине могли заниматься коронавирусом, делая из него оружие.

