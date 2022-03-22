Рябков назвал высказывания США о применении Россией химоружия на Украине инсинуациями
Заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».
По его словам, Россия постоянно слышит американские инсинуации и дает на них уже достаточно продолжительное время исчерпывающие ответы.
«Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», - приводит РИА Новости слова Рябкова.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что биолаборатории США на Украине могли заниматься коронавирусом, делая из него оружие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
- Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
- Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
- Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи
- СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках
- Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян
- Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям
- Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса
- СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s
- МИД Китая пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru