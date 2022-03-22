Рябков назвал высказывания США о применении Россией химоружия на Украине инсинуациями

Заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».

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По его словам, Россия постоянно слышит американские инсинуации и дает на них уже достаточно продолжительное время исчерпывающие ответы.

«Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что биолаборатории США на Украине могли заниматься коронавирусом, делая из него оружие.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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