«Не простим!» Онищенко возмутился наличием биолабораторий США на Украине
По его словам, Россия не позволит использовать Украину в качестве расходного материала.
Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН
«Мы никогда не позволим, чтобы НАТО, союз, который остался в наследство после войны, сумел зайти на Украину – они открывают там военные базы, военно-биологические объекты. Мы с этим мириться не будем, потому что Украина – это большая европейская страна, а не расходные материал для того, чтобы стравить Россию и Украину», - отметил он.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал представителей немецких властей не советовать России, как жить.
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