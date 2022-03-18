«Не простим!» Онищенко возмутился наличием биолабораторий США на Украине

Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН

«Мы никогда не позволим, чтобы НАТО, союз, который остался в наследство после войны, сумел зайти на Украину – они открывают там военные базы, военно-биологические объекты. Мы с этим мириться не будем, потому что Украина – это большая европейская страна, а не расходные материал для того, чтобы стравить Россию и Украину», - отметил он.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал представителей немецких властей не советовать России, как жить.

