Рябков: Идея расширенного саммита G7 Китая «ущербна»
Идею провести расширенный саммита G7 без участия Китая замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «ущербной», сообщает ТАСС.
«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — заявил Рябков.
Также замминистра отметил, что Россия не ведет переговоры о «приемлемой для России роли» в расширенном формате саммита G7.
«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведём», — прокомментировал Рябков ранее прозвучавшее заявление посла США в России Джона Салливана на этот счет.
Ранее глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, почему Москве стоит отказаться от участия в этом саммите.
«Замысел Трампа – пригласить всех, кого он считает потенциальными врагами Китая. Китай – огромная страна, наш сосед. У нас с ним договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве. И отношения очень хорошие с Китаем. Поэтому американцы, похоже, потеряли интерес к этому предложению, понимая, что мы его не примем», - отметил Орджоникидзе.
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