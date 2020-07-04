Рябков: Идея расширенного саммита G7 Китая «ущербна»

«Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведём», — прокомментировал Рябков ранее прозвучавшее заявление посла США в России Джона Салливана на этот счет.

Ранее глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, почему Москве стоит отказаться от участия в этом саммите.

«Замысел Трампа – пригласить всех, кого он считает потенциальными врагами Китая. Китай – огромная страна, наш сосед. У нас с ним договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве. И отношения очень хорошие с Китаем. Поэтому американцы, похоже, потеряли интерес к этому предложению, понимая, что мы его не примем», - отметил Орджоникидзе.

