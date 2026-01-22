Нарышкин: «Коалиция желающих» пытается сорвать мирный процесс по Украине
«Коалиция желающих» пытается сорвать процесс по урегулированию на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
«Вы абсолютно правы, когда говорите, что "коалиция желающих" всеми силами пытается сорвать мирный процесс», - отметил он.
По словам Нарышкина, страны Европы, прежде всего государства коалиции, пытаются внедрить «абсолютно неприемлемые» для Москвы условия в систему будущих договоренностей. Глава СВР уточнил, что такие пункты не уничтожают первопричины украинского конфликта и существенно усложняют обстановку в мире, создавая условия для роста конфликтного потенциала вплоть до масштабного военного противостояния.
Ранее Нарышкин заявил, что лидеры европейских стран готовы предложить региону только русофобию и ускоренную подготовку к войне с РФ, пишет 360.ru.
