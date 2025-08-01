В любом гаджете есть скрытые проблемы, которые могут привести к потери данных, а в зоне риска находятся владельцы более старых моделей, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.

В Apple призвали срочно обновить iOS, иначе данные и фото могут украсть злоумышленники. Компания экстренно выпустила новое обновление для безопасности устройства — iOS 18.6. В нем исправили проблемы с браузерами Safari и Chrome. В них нашли лазейку для хакеров, которые могли получить личные данные, видео и фото пользователей. Для этого было достаточно только зайти в браузеры. Под угрозой находятся все модели iPhone — начиная с XS и новее. Эксперт отметил, что скрытых проблем может быть и больше.