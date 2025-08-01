Эксперт предупредил владельцев iPhone о скрытых опасностях
В каждом iPhone есть тайные уязвимости, о которых знают корпорации и спецслужбы, заявил НСН Илья Корнейчук.
В любом гаджете есть скрытые проблемы, которые могут привести к потери данных, а в зоне риска находятся владельцы более старых моделей, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.
В Apple призвали срочно обновить iOS, иначе данные и фото могут украсть злоумышленники. Компания экстренно выпустила новое обновление для безопасности устройства — iOS 18.6. В нем исправили проблемы с браузерами Safari и Chrome. В них нашли лазейку для хакеров, которые могли получить личные данные, видео и фото пользователей. Для этого было достаточно только зайти в браузеры. Под угрозой находятся все модели iPhone — начиная с XS и новее. Эксперт отметил, что скрытых проблем может быть и больше.
«В любом, даже самом надежном и технически сложном программном продукте, есть уязвимости. Они делятся на публичные и хорошо известные, которые может использовать любой, даже начинающий хакер "скрипт-кидди", а есть уязвимости нулевого дня, которые неизвестны никому. О них знают только в самой компании или спецслужбы определенных стран или конкретные хакеры и их группировки. Опасность публичных уязвимостей в том, что они расширяют число потенциальных жертв за счет огромного количества потенциальных атакующих. В этом главная проблема. Случай не беспрецедентный, но он ставит в невыгодное положение владельцев старых девайсов, для которых не будет обновления безопасности, а также тех, кто не обновляется принципиально — потому, что серия обновлений для iOS имеет свойство снижать производительность и повышать расход батареи, что уже неоднократно обнаруживали исследователи», — заключил собеседник НСН.
Ранее Корнейчук заявил НСН, что корпорация Apple, скорее всего, не будет препятствовать установке отечественного магазина RuStore на свои смартфоны.
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