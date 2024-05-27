«Бременские музыканты» из Афганистана: Почему признание «Талибов» опасно для России

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что МИД России и Минюст предложили президенту России Владимиру Путину исключить радикальное движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. По его словам, талибы также приглашены на экономический форум ПМЭФ, который пройдет в Петербурге в июне этого года. В МИД РФ подчеркивают, что у «Талибана» сейчас реальная власть в Афганистане, а эта страна России небезразлична.

Серенко считает, что это решение совершенно не обосновано.

«Талибы ничем не заслужили это. Возможно, это первый шаг в какой-то новой комбинации, связанной с проектами России в исламском мире. Хотя, участие талибов в экономических форумах не имеет никого толка. Их таскают как бременских музыкантов по этим форумам. Сам «Талибан» никак не изменился и остается террористической организацией. Он не выполнил ни одного условия Москвы. Во-первых, это создание инклюзивного правительства, второе – это борьба с ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено) и третье – это борьба с наркобизнесом. Но исключение из списка террористических организаций не означает политического признания. Хотя, я думаю, что дело не за горами. Иначе, это все равно что сделать предложение и не жениться», - поделился Серенко.

По его мнению, сейчас не самое удачное время для пересмотра отношения к талибам, так как внутри этого движения наблюдается разлад.

«Но затея очень рискованная, потому что «Талибан» сегодня не так крепок и силен, как это выглядит. Внутри движения происходят тенденции, которые можно квалифицировать как признаки раскола. Это конфликты между лидерами «Талибана» за власть и по этническому признаку. Если Россия вдруг решится признать «Талибан», то не исключаю ситуации, что к тому времени он будет не один», - отметил политолог.