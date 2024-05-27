«Бременские музыканты» из Афганистана: Почему признание «Талибов» опасно для России
Новые власти Афганистана не выполнили условия, поставленные Москвой, рассказал НСН политолог Андрей Серенко.
Радикалы из «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) ничем не заслужили исключения из списка террористических организаций, так как они не выполнили ни одного условия России. Помимо этого, такой шаг сегодня просто опасен, рассказал НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что МИД России и Минюст предложили президенту России Владимиру Путину исключить радикальное движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. По его словам, талибы также приглашены на экономический форум ПМЭФ, который пройдет в Петербурге в июне этого года. В МИД РФ подчеркивают, что у «Талибана» сейчас реальная власть в Афганистане, а эта страна России небезразлична.
Серенко считает, что это решение совершенно не обосновано.
«Талибы ничем не заслужили это. Возможно, это первый шаг в какой-то новой комбинации, связанной с проектами России в исламском мире. Хотя, участие талибов в экономических форумах не имеет никого толка. Их таскают как бременских музыкантов по этим форумам. Сам «Талибан» никак не изменился и остается террористической организацией. Он не выполнил ни одного условия Москвы. Во-первых, это создание инклюзивного правительства, второе – это борьба с ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено) и третье – это борьба с наркобизнесом. Но исключение из списка террористических организаций не означает политического признания. Хотя, я думаю, что дело не за горами. Иначе, это все равно что сделать предложение и не жениться», - поделился Серенко.
По его мнению, сейчас не самое удачное время для пересмотра отношения к талибам, так как внутри этого движения наблюдается разлад.
«Но затея очень рискованная, потому что «Талибан» сегодня не так крепок и силен, как это выглядит. Внутри движения происходят тенденции, которые можно квалифицировать как признаки раскола. Это конфликты между лидерами «Талибана» за власть и по этническому признаку. Если Россия вдруг решится признать «Талибан», то не исключаю ситуации, что к тому времени он будет не один», - отметил политолог.
Серенко полагает, что в условиях нынешних отношений России и США, решение о признании этой организации будет особенно странным.
«США сегодня отправляют туда транши на сумму не менее $70 млн каждую неделю. А мы собираемся признать режим в Кабуле, который финансируется американцами, находясь при этом в условиях холодной войны с Америкой. Также в России сегодня не мало радикальных мусульман, которые ищут своей реализации в общественно-политическом измерении», - подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал снять «клеймо» террористической организации с движения «Талибан», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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