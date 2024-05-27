Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ
Россия направила движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с ТАСС.
«Приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — указал дипломат.
Говоря о темах, которые планируется обсуждать с талибами, Кабулов отметил, что представители Афганистана заинтересованы в расширении сотрудничества по закупке российских нефтепродуктов и другой продукции повышенного спроса. Кроме того, стороны могут поговорить об использовании транзитных возможностей для «расширения товарооборота с обширным регионом».
Ранее МИД и Минюст предложили исключить «Талибан» из списка организаций, запрещенных в России, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru