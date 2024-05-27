Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ

«Приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — указал дипломат.

Говоря о темах, которые планируется обсуждать с талибами, Кабулов отметил, что представители Афганистана заинтересованы в расширении сотрудничества по закупке российских нефтепродуктов и другой продукции повышенного спроса. Кроме того, стороны могут поговорить об использовании транзитных возможностей для «расширения товарооборота с обширным регионом».

Ранее МИД и Минюст предложили исключить «Талибан» из списка организаций, запрещенных в России, пишет Ura.ru.

