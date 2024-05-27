Лавров заявил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане
Движение «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) является реальной властью в Афганистане. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментируя инициативу о возможном исключении движения из списка террористических организаций, он указал, что этот процесс «отражает осознание реальности».
«Афганистан нам небезразличен», - добавил российский министр.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что давно необходимо убрать движение «Талибан» из списка террористов и установить с ним дипломатические отношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru