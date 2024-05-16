Решетников рассказал о планах увеличить взаимный турпоток с Китаем до 2 миллионов
В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем составил больше 1,2 миллиона человек. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, Китай сейчас является лидером среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на текущий год по взаимным поездкам – 2 миллиона туристов, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Решетников отметил, что его ведомство работает над созданием комфортных условий для туристов из Китая, в том числе для оплаты услуг и товаров в России.
Деловые путешественники из России чаще всего сегодня летают в Китай, Германию и Испанию, заявил ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru