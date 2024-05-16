Решетников рассказал о планах увеличить взаимный турпоток с Китаем до 2 миллионов

По его словам, Китай сейчас является лидером среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на текущий год по взаимным поездкам – 2 миллиона туристов, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Решетников отметил, что его ведомство работает над созданием комфортных условий для туристов из Китая, в том числе для оплаты услуг и товаров в России.

Деловые путешественники из России чаще всего сегодня летают в Китай, Германию и Испанию, заявил ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.

