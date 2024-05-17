СМИ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина
Секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу не хотели пускать на переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, организаторов встречи «не устроил» имевшийся у Шойгу значок, который дает право на проход членов делегации в здание.
«Секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отмечается в материале.
Как пишет «Коммерсантъ», во время переговоров в узком составе Шойгу сидел слева от Путина, при этом на расширенном заседании секретаря Совбеза не было. Кроме того, Сергей Шойгу не пришел в зал, где Путин и Си Цзиньпин выступали с заявлением для прессы после переговоров.
Накануне Владимир Путин совершил первый государственный визит после инаугурации и прибыл в Пекин, где президента принял Си Цзиньпин, напоминает 360.ru. Затем российский лидер отправился в Харбин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru