«Не все в восторге!»: Слухи о крымском полпредстве Рогозина назвали игрой против него
Новые территории интересуют многих игроков, при этом они знают, что Путин может отменить решение из-за появления слухов, сказал в эфире НСН Павел Салин.
Информация СМИ о перспективах назначения Дмитрия Рогозина полпредом нового Крымского федерального округа может быть сливом, призванным сорвать его назначение, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
Ранее «Ведомости» сообщили о планах создать в РФ новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Харьковская и Запорожская области. При этом, по данным издания, главным претендентов на пост «крымского полпреда» является Рогозин.
«К этим территориям имеют интерес много игроков. Какие-то будут делать ставку на полпреда, как на своего союзника, а кто-то будет играть в обход него. Учитывая тот факт, что Путин не любит принимать кадровые решения под давлением, все игроки знают, что для того, чтобы решение не состоялось, надо обнародовать слух о нем. Тогда Путин либо вообще откажется от такого решения, либо серьезно отсрочит его принятие. И возникает вопрос, кто стоит за этим информационным сливом, и играет ли он против перспектив Рогозина», - сказал Салин.
По его словам, меньшего всего новому назначению Рогозина обрадуется первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
«От перспективы назначения Рогозина не в восторге другие аппаратные игроки. В первую очередь, это первый замглавы администрации президента Кириенко, который с весны активно столбил себе место в администрировании политических процессов на этих территориях. С апреля по август он эту поляну держал очень плотно, но в сентябре многое изменилось. Однако, наверное, желание администрировать остается», - рассказал политолог.
Салин также напомнил, что еще в июле, после отставки Рогозина с поста главы Роскосмоса, появились слухи о его крымских перспективах.
«Когда он уходил с должности главы Роскосмоса, первая версия, которая была вброшена, скорее всего, с подачи самого Рогозина и его команды, касалась участия в управлении этими территориями. Правда, тогда еще не было ясности относительно присоединения», - отметил он.
Политолог также объяснил, что в России есть, как «полпреды для галочки», так и тяжеловесы.
«Сегодня функционал полпреда зависит от конкретного человека. Есть полпреды-тяжеловесы, которые реально управляют территориями и доминируют на них. В первую очередь, это полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. При этом большинство полпредов номинальны. Если полпред просто для галочки, это либо кадровый отстойник, либо место для пересидки перед новым назначением. Здесь многое будет зависеть от того, какие еще игроки проявят интерес и состоится ли назначение Рогозина, а если состоится, кто будет делать на него ставку, а кто будет играть против него», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» в мае 2018 года. В июле 2022 года Владимир Путин отправил его в отставку, новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов.
В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что судьба Рогозина «прояснится уже в обозримом будущем». При этом сегодня Песков отказался комментировать слухи о возможном создании Крымского федерального округа и назначении Рогозина, отметив, что Кремль «никогда не анонсирует подобные указы».
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