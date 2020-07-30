«Русские наемники» в Белоруссии. Кто они и что это было?
Власти Белоруссии в преддверии президентских выборов задержали более 30 россиян. Минск утверждает, что это "русские наемники", а Москва молчит.
Власти Белоруссии в среду задержали 32 россиян в Минске, еще один человек был задержан на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера». Белорусский портал Белта разместил поименный список задержанных. В нем исключительно мужчины 1971-1989 годов рождения. При этом, по данным белорусской стороны, всего было направлено более 200 «боевиков» из России для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Писатель и политик Захар Прилепин подтвердил, что в опубликованном списке задержанных в Белоруссии россиян есть его знакомые. По его словам, он пересекался с ними в Донбассе, где до июля 2018 года исполнял обязанности заместителя командира батальона ополченцев. Прилепин усомнился в том, что задержанные собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии.
Тем временем в Совете Федерации назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией.
«Это провокация, непонятно кем устроенная. Я не думаю, что кто-то посмеет сегодня, когда у нас такие непростые отношения между Россией и Белоруссией, дестабилизировать», - заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН.
С этой позицией не согласен руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын, который в эфире НСН предположил, что данные белорусской стороны могут оказаться правдой.
«Не знаю, что в голове у [основателя ЧВК Вагнера Дмитрия] Уткина и [возможного куратора ЧВК Евгения] Пригожина. Если это на самом деле так, то это очень глупый шаг. Недружественный. Единственная страна, которая нас поддерживает, с которой более менее добрососедские отношения. Если это действительно произошло, то всем организаторам и кураторам нужно посетить психиатрию», - заявил Криницын.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал заседание совбеза, где назвал «чрезвычайным происшествием» задержание в Белоруссии 33 «вагнеровцев». Он потребовал от совбеза получить разъяснения со стороны России. Посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании россиян. Официальная Москва до сих пор хранит гордое молчание.
При этом неофициально телеграм-каналы, связанных с российскими ЧВК, сходятся в одном: Белоруссию неоднократно использовали как транзитный пункт для переброски русских «рискующих сердец» в страны Африки. Особенно, это стало актуальным после начала пандемии коронавируса, которую Минск проигнорировал и не стал закрывать границы.
В свою очередь, белорусские СМИ тоже выдвигают свои гипотезы. Так, по версии белорусского канала Nexta, задержанные в Минске россияне ждали отправки в Судан. В качестве доказательств своей версии канал ссылается на суданскую валюту и телефонные карты среди вещдоков, показанных белорусским телевидением.
При этом стоит отметить, что Лукашенко буквально несколько дней назад заявил, что к уличным протестам в Белоруссии могут "подтянуть" специально обученных иностранцев. И «русские наемники» тут оказались как нельзя кстати - выборы президента пройдут в Белоруссии уже 9 августа. Совпадение?
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