Опубликованы имена 33 задержанных в Белоруссии «боевиков из России»

Белорусское агентство БелТА привело подробности задержания под Минском 32 «боевиков иностранной частной военной компании». Ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер», утверждается в тексте. Там же приводится пофамильный список всех задержанных.

Как говорится в материале со ссылкой на правоохранительные органы Белоруссии, силовики получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков. Их целью якобы была дестабилизация обстановки в период избирательной кампании: 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента.

Россияне прибыли с небольшими сумками в ручной клади и тремя тяжёлыми чемоданами на всех. Одна группа заселилась в гостиницу Минска в ночь на 25 июля и должна была выселиться утром, но уехала только 27 июля – как сказано, в один из санаториев Минского района.

В публикации сказано, что гости вели себя нехарактерно для туристов – не выпивали, держались обособленно, были одеты в стиле «милитари». Одну из групп в 32 человека новостью задерживали сотрудники КГБ и белорусский ОМОН, ещё одно задержали на юге страны.

