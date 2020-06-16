СМИ рассказали о чувстве страха боевиков перед ЧВК «Вагнера»
Британское издание The Independent опубликовало материал о действиях так называемой ЧВК (частной военной компании) Вагнера в Ливии. Авторы статьи утверждают, что боевики из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкие наемники, переброшенные из Сирии, испытывают страх перед бойцами частной компании.
К примеру, именно с чувством ужаса сирийские боевики в Ливии связывают успешное наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) якобы совместно с «вагнеровцами» на столицу страны.
Также один из сирийцев рассказал, что у незаконного правительства в Триполи отсутствовал боевой дух, а многие боевики задумались о бегстве, узнав, что им придется воевать против русских.
«Мы очень боялись русских из-за их снайперской меткости. Они чрезвычайно умело используют артиллерию», - рассказал боевик журналистам.
Однако, как утверждает британская газета, после ухода ЧВК «Вагнера» с театра боевых действий ЛНА потерпела ряд поражений. При этом до сих пор присутствие «вагнеровцев» в Ливии подвергается сомнению, а руководство ЛНА и вовсе отрицает участие Москвы в антитеррористической операции в Триполи.
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