В Совфеде назвали провокацией задержание россиян в Белоруссии

«Это провокация, непонятно кем устроенная. Я не думаю, что кто-то посмеет сегодня, когда у нас такие непростые отношения между Россией и Белоруссией, дестабилизировать. Это, прежде всего, авторитет двух президентов, и в этих условиях России очень важно, чтобы избрали Лукашенко, потому что на него завязаны и Союзное государство, и совместные договоренности двух президентов. Их развитие – это очень важная геостратегическая задача. Вряд ли найдется хоть один человек в стране, который посмеет проводить такую политику. Я абсолютно убежден, что это провокация или недоразумение. Но если там что-то подтвердится, мало кому-то не покажется», - отметил Клинцевич.

По его словам, отдельные представители белорусской стороны иногда хотят выдать желаемое за действительное.

«Есть такая ситуация. Если там какие-то люди появились – я как сенатор от Смоленской области знаю огромное количество людей, которые ездят в Белоруссию на праздники, на отдых. Я сам постоянно в Белоруссии праздники провожу. У меня там все родственники. Родители, предки все похоронены в Белоруссии. Я белорус самый настоящий. Поэтому если кто-то приехал, то как привязать, как оценить. Если люди приехали, хотели провести время, а потом им сказали, что они, наверное, хотели провести дестабилизацию. Тогда надо было дать им возможность, чтобы они эту дестабилизацию провели, и потом их повязать. Что-то здесь не вяжется. Подставляют и Россию, и Белоруссию», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что новость о задержании россиян может оказаться фейком.

