«Руки пожимали»: Новый канцлер ФРГ Шольц нацелен на «разрядку» отношений с Россией

При этом он отметил, что Шольцу предстоит борьба за «внешнеполитическую повестку» с антироссийски настроенными «Зелеными».

«Нужно учитывать, что в правительстве есть партия «Зеленых», которая будет во многом контролировать внешнюю политику Германии. И остается открытым вопрос, насколько Шольц сможет сбалансировать или притормозить негативные тенденции «зеленых» в отношении России. Есть риск, что «Зеленые» просто займут и монополизируют повестку дня, и в отношении России, как и против Китая будут действовать только с точки зрения морали и прав человека», - опасается политолог.

При этом он указал на негативные сигналы, которые уже просматриваются в политике нового руководства Германии, в том числе в отношении Украины.

«На сегодня я уже вижу несколько негативных знаков и сигналов. Немецкое правительство вроде бы начинает присоединяться к бойкоту Олимпийских игр в Пекине. Если это произойдет, то будет катастрофа, поскольку нарушатся экономические связи Германии и Европы с Китаем, однако, американцы будут требовать от союзников такого поведения. В плане «нормандской политики» и Минских соглашений американцы и британцы тоже очень сильно сейчас давят на Германию и Францию, чтобы те заняли жесткую и бескомпромиссную проукраинскую позицию, и рассматривали Украину, как жертву, которая может все требовать. Здесь ничего хорошего я не вижу, наоборот – продолжение конфликтов в этом отношении. Но, с другой стороны, в Германии не все решает правительство, есть общественное мнение, а часть элит выступает за конструктивный диалог с Россией, во всяком случае за политику реализма, а не только прав человека и либеральных ценностей», - отметил Рар.

Он также допустил, что Шольц может стать для Германии «новой Ангелой Меркель», отметив схожесть черт характеров бывшего и нынешнего канцлера.

«Я думаю, что да (может стать новой Меркель – прим. НСН), но пока не знаю, как он будет справляться с проблемами и вызовами. По характеру он где-то похож на госпожу Меркель, он трудоголик, следует озвученному ей принципу «Мы служим Германии», все это будет происходить на должном уровне. Эта команда из трех партий договорилась, как вместе править Германией. Конечно, трения будут, поскольку раньше такого не было, чтобы три партии управляли страной. Сейчас никто не может предвидеть, кем будет Олаф Шольц. Вопрос в том, насколько правильное правительство он подобрал, насколько эти люди компетентны, чтобы справиться с грядущими серьезнейшими вызовами, перед которыми окажутся Германия, Европа и мировой порядок в 20-е годы этого столетия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом он указал, что в ближайший месяц приоритетом для властей Германии станет борьба с пандемией, поскольку в стране паника из-за рекордов смертности.