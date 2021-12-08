Новым канцлером ФРГ избрали Олафа Шольца

Депутаты германского парламента избрали новым канцлером социал-демократа Олафа Шольца, сообщает пресс-служба Бундестага.

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В сообщении говорится, что за Шольца проголосовали 395 депутатов, при минимуме 369 голосов из 736.

Прежде чем принять присягу новый канцлер должен посетить президентский дворец Бельвю, так как назначение осуществляет глава государства, президент Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого Шольц вернется в парламент.

Ранее представитель СДПГ Олаф Шольц заявил, что его партия хочет сформировать правительство, которое «будет двигать страну вперёд», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПравительствоФРГ
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