«Потрепят нервы!» Чем грозит России проигрыш партии Меркель на выборах

«На первый взгляд кажется, что выступления Олафа Шольца (кандидат в канцлеры от СДПГ – прим. НСН) еще более приятные для нас, чем заявления кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета. Он в высказываниях в отношении России был наиболее открытым политиком. Социал-демократы - это партия Вилли Брандта, он за строительство «Северного потока-2», но с умеренной критикой. Казалось бы, это для нас наилучший вариант канцлера, который определяет основные направления внешней политики. Но в правительстве будет и партия «Зеленых», которые набрали достаточное количество голосов, чтобы быть главным партнером. Скорее всего, коалиция будет состоять из трех партий. При этом очень велика вероятность, что «Зеленые» займут МИД. Получается, что им будет заведовать партия, которая последовательно является главным критиком России. Это фактически единственная партия, которая требует остановки "Северного потока-2"», - сказала Тимошенкова.

По ее мнению, кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бербок «потреплет нервы» России, однако проект газопровода все равно будет реализован.

«Эти партии будут выстраивать отношения между собой, и это, конечно же, отразится на отношениях к России. Первый период будет отличаться более острой и сильной критикой, потому что «Зеленым», в частности Бербок, которая является проамериканским политиком, надо будет набрать авторитета в этой области. И, конечно, после таких громких заявлений, как остановка «Северного потока-2», ей придется поднимать этот вопрос. Однако, я уверена, что этот проект будет продолжен, поскольку, с точки зрения экологов, у него хорошее будущее. Но, скажем так, нервы она потреплет», - уверена кандидат исторических наук

При этом провал на выборах правившего до этого в Германии блока ХДС/ХСС она объяснила «личным фактором» Армина Лашета, которого Ангела Меркель видела своим преемником.

«Он потерял очень сильно в рейтинге во время наводнения в его же федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Казалось бы, что он, как руководитель, был на месте и принимал меры, но вот эти неудачные улыбки, причем не прямо в камеру, а на заднем плане, когда брали интервью у Штайнмайера, они представили его не просто, как бесчувственного человека, но и как политика в «коротких штанишках», который еще не дорос до канцлера, потому что в такой критический день он улыбается и не понимает важности момента. Даже в последний день голосования, когда фотографировали всех политиков, когда они ставили свой крестик, Лашет умудрился неправильно сложить бюллетень и вызвал спор, что его голос не действителен. Этот образ человека, который хочет быть большим политиком, но ошибается, казалось бы, в мелочах, очень сыграл против Армина Лашета и ХДС/ХСС», - заключила собеседница НСН.

Как отмечает ТАСС, вопрос о новом канцлере ФРГ остается «полностью открытым» и зависит от будущих коалиций. Наиболее вероятными вариантами нового правящего альянса являются «светофор» (СДПГ, «Зеленые» и либералы) или коалиция «Ямайка» (ХДС/ХСС, «Зеленые» и либералы), названная так по цветам партий, совпадающим с цветами флага этой страны.