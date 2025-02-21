Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

Как подчеркнул глава Госдепа в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X, встречи Путина и Трампа не состоится до тех пор «пока мы не узнаем, о чем она будет».

Территориальные вопросы на встрече американской и российской делегаций в Эр-Рияде не обсуждались, добавил Рубио. Он пояснил, что целью этого саммита было понять, «есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет».

Издание New York Post ранее написало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть страну, считают в окружении американского лидера Дональда Трампа. Там утверждают, что «лучшим вариантом для Зеленского и мира» был бы его немедленнный отъезд во Францию.

