РПСС выдвинула своего основателя Богданова кандидатом в президенты
Основателя «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова выдвинули кандидатом в президенты России. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Богданов, накануне состоялся съезд политического объединения.
«Партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие», — подчеркнул основатель РПСС.
Богданов планирует подать документы в Центризбирком во вторник в 12 часов.
Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты РФ.
Выборы главы государства запланированы на 15-17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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