РПСС выдвинула своего основателя Богданова кандидатом в президенты

Как отметил Богданов, накануне состоялся съезд политического объединения.

«Партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие», — подчеркнул основатель РПСС.

Богданов планирует подать документы в Центризбирком во вторник в 12 часов.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты РФ.

Выборы главы государства запланированы на 15-17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

