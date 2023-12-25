РПСС выдвинула своего основателя Богданова кандидатом в президенты

Основателя «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова выдвинули кандидатом в президенты России. Об этом политик рассказал в беседе с РИА Новости.

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Как отметил Богданов, накануне состоялся съезд политического объединения.

«Партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие», — подчеркнул основатель РПСС.

Богданов планирует подать документы в Центризбирком во вторник в 12 часов.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты РФ.

Выборы главы государства запланированы на 15-17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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