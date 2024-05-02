Суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 млрд рублей
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о взыскании 17,4 млрд рублей. Речь идет в том числе о Дмитрии Дремлюге, которого называют «крабовым королем», пишет «Коммерсант».
В январе генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска о взыскании 376 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба, по делу проходят как минимум 30 ответчиков. Все фигуранты так или иначе связаны с компаниями, которые занимаются добычей краба на Дальнем Востоке.
По версии прокуратуры, бизнесмены установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности.
Ранее с другого «крабового короля» Олега Кана и других ответчиков взыскали 358,7 млрд рублей.
Также рыбопромышленника Олега Кана заочно признали виновным в организации убийства по найму. Такое решение принял Приморский краевой суд. Речь идет об убийстве во Владивостоке занимавшегося рыбным промыслом предпринимателя Валерия Пхиденко, убийство которого, по версии следствия, Кан заказал в 2010 году.
Обвинение запрашивало для Кана 19 лет лишения свободы. По решению суда, рыбопромышленнику было заочно назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокаты Кана заявили о смерти предпринимателя и попросили прекратить иск на 358,7 млрд рублей, генпрокуратура назвала заявление о смерти предпринимателя инсценировкой, отмечает «Радиоточка НСН».
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