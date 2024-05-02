Средняя цена кулича в апреле 2024 года составила 243,5 рубля

В целом пасхальный набор в России за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Petrova Five Consulting.

В этом году россияне потратят на пасхальный стол в среднем 912 рублей, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет. Результаты исследования имеются в распоряжении НСН. Отмечается, что соотечественники приступили к подготовке к празднику за 10 дней: уже в 2,2 раза вырос спрос на пасхальные наборы, в 2,3 раза — на формы для выпечки куличей.

Куличи соотечественники начали покупать с начала апреля, во второй половине месяца спрос увеличился девятикратно. Наибольшей популярностью пользуется традиционное пасхальное блюдо с изюмом и цукатами весом 350 г или 550 г, передает «Радиоточка НСН».

