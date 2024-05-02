Средняя цена кулича в апреле 2024 года составила 243,5 рубля
Средняя цена на кулич в апреле 2024 года составила 243,5 рубля, подсчитали специалисты платформы фискальных данных «Такском».
Отмечается, что цена за год выросла на 10%, а продажи – на 197%, передает RT.
В целом пасхальный набор в России за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Petrova Five Consulting.
В этом году россияне потратят на пасхальный стол в среднем 912 рублей, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет. Результаты исследования имеются в распоряжении НСН. Отмечается, что соотечественники приступили к подготовке к празднику за 10 дней: уже в 2,2 раза вырос спрос на пасхальные наборы, в 2,3 раза — на формы для выпечки куличей.
Куличи соотечественники начали покупать с начала апреля, во второй половине месяца спрос увеличился девятикратно. Наибольшей популярностью пользуется традиционное пасхальное блюдо с изюмом и цукатами весом 350 г или 550 г, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru