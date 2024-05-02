Число погибших при обрушении магистрали в Китае выросло до 36

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли 24 человека, еще 30 пострадали, напоминает РЕН ТВ.

Участок скоростной магистрали обрушился в регионе на юге Китая в ночь на среду. Длина разрушенной части дороги составила около 18 метров. В образовавшуюся яму слетели 18 автомобилей, на появившихся в СМИ кадрах видно, что некоторые транспортные средства загорелись при падении.

По данным властей, причиной ЧП на автотрассе могли стать сильные ливни, обрушившиеся на провинцию Гуандун на минувшей неделе.

