Число погибших при обрушении магистрали в Китае выросло до 36

Жертвами обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в китайской провинции Гуандун стали как минимум 36 человек. Об этом сообщает Xinhua.

При обрушении автомагистрали в Китае погибли не менее 19 человек

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли 24 человека, еще 30 пострадали, напоминает РЕН ТВ.

Участок скоростной магистрали обрушился в регионе на юге Китая в ночь на среду. Длина разрушенной части дороги составила около 18 метров. В образовавшуюся яму слетели 18 автомобилей, на появившихся в СМИ кадрах видно, что некоторые транспортные средства загорелись при падении.

По данным властей, причиной ЧП на автотрассе могли стать сильные ливни, обрушившиеся на провинцию Гуандун на минувшей неделе.

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ФОТО: РИА Новости
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