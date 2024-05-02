Выручка малого и среднего бизнеса в первом квартале выросла на 15%

Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России в первом квартале2024 года выросла на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в компании «Эвотор», передает РИА Новости.

Лучшие показатели аналитики зафиксировали в бьюти-индустрии. Так, барбершопы увеличили среднюю выручку на 26%, а у спа-салонов обороты выросли на 15%, выручка салонов красоты также значительно выросла – на 20% за анализируемый период.