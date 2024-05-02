Выручка малого и среднего бизнеса в первом квартале выросла на 15%
Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России в первом квартале2024 года выросла на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в компании «Эвотор», передает РИА Новости.
Лучшие показатели аналитики зафиксировали в бьюти-индустрии. Так, барбершопы увеличили среднюю выручку на 26%, а у спа-салонов обороты выросли на 15%, выручка салонов красоты также значительно выросла – на 20% за анализируемый период.
Сегодня подавляющее большинство молодых россиян (97%) хотели бы заниматься бизнесом, рассказала раннее директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В опросе приняли участие 115 тысяч молодых людей, результат исследования Чупшева назвала «невероятным», передает ТАСС.
При этом половина опрошенных пожаловались, что у них сегодня нет необходимого опыта и компетенций, поэтому они не знают, с чего начать свой путь в бизнесе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru