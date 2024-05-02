В Казахстане приняли закон о транспортировке российской нефти в Китай

Далее документ поступит на подпись президенту Казахстана.

Протокол был принят в июне прошлого года в Санкт-Петербурге, документ вносит изменения в части определения компетентного органа, реализующего соглашение. Уполномоченная организация от Казахстана — министерство энергетики страны, от РФ — компания «Роснефть».

Республика намерена облагать услуги по транспортировке сырья по маршрутам, указанным в соглашении, налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Транспортировка нефти из РФ предусмотрена в объеме 10 млн тонн ежегодно. Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года. Кроме того, изменения в межправительственное соглашение предусматривают включение еще одного участка маршрута ТОН-2 («Туймазы-Омск-Новосибирск-2»). Как ожидается, выручка за транзит российской нефти через Казахстан в КНР по двум участкам за 2024-2033 годы составит свыше $1,7 млрд.

