Выдача ипотеки в марте 2024 года снизилась почти на 40%

По итогам марта 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Так, в марте банки выдали 126 тысяч ипотек на общую сумму в 500 миллиардов рублей, что на 39 и 36 процентов соответственно ниже по сравнению с мартом прошлого года, пишут «Известия».