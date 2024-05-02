Выдача ипотеки в марте 2024 года снизилась почти на 40%
По итогам марта 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Так, в марте банки выдали 126 тысяч ипотек на общую сумму в 500 миллиардов рублей, что на 39 и 36 процентов соответственно ниже по сравнению с мартом прошлого года, пишут «Известия».
Отмечается, что это связано с мерами ЦБ по охлаждению рынка ипотеки.
До этого сообщалось, что в Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, к богатым семья отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку.
Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки.
Также российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru