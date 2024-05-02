Подполье сообщило об ударе российских войск по военным объектам в Очакове

«Ударили по военным объектам в городе Очаков... Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — рассказал подпольщик, сославшись на данные коллег.

Кроме того, по словам Лебедева, был нанесен удар в районе строения близ побережья. В здании останавливаются украинские военные, а также проводятся военные совещания.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по местам расположения бойцов ВСУ на северной окраине Харькова, напоминает Ura.ru.

