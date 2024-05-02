Подполье сообщило об ударе российских войск по военным объектам в Очакове

Российские силы нанесли удар по военным объектам в Очакове Николаевской области, в том числе по порту, где находятся применяемые в военных целях катера. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

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«Ударили по военным объектам в городе Очаков... Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — рассказал подпольщик, сославшись на данные коллег.

Кроме того, по словам Лебедева, был нанесен удар в районе строения близ побережья. В здании останавливаются украинские военные, а также проводятся военные совещания.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по местам расположения бойцов ВСУ на северной окраине Харькова, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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